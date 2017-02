En ny politisk fråga Foto: Evan Vucci

Vilken betydelse har det för en ledande manlig politiker att kunna välja en snygg slips, knyta en elegant slipsnut och sedan bära slipsen att att inte behöver klistra fast slipsen vid skjortan med en tejpbit?

Det är en fråga som vad jag vet aldrig ställts tidigare av en politisk analytiker, men frågan både ställs och besvaras på ett mycket elegant sätt i lördagens New York Times av Richard Thompson Ford som undervisar på Stanford Law School och som därtill (på sin fritid antar jag) arbetar med en bok om klädkoder.

Artikeln är illustrerad med bildbevis av hur president Trump behöver ta hjälp av en tejpbit för att hantera sin slips.

Jag har själv länge funderat över Donald Trumps illa knutna, föga eleganta slipsar men jag var för ängslig eller för fantasilös för att omvandla mina iakttagelser till en analys.

Artikeln slutar med ett elegant formulerat frågetecken:

Mr. Trump’s neckties tell us something about his social and political ties. He has made the persona of the loud, tacky mogul a sort of trademark. Many of his supporters cheer him on because of his lack of refinement — they consider him a refreshing change from patrician politicians born with a silver tie bar clutched in their long elegant fingers. Mr. Trump comes off as a plebeian hero in spite of his inherited wealth because he did not inherit the sensibilities of the elite. He may have grown up in a plutocrat’s manor, but he was not to the manner born. Mr. Trump’s tie symbolizes one of the central questions of his candidacy, and now his presidency. Is his seeming ineptness genuine? Or is it part of a contrived performance, designed to deploy the symbols of power while rejecting the conventions of civility that have traditionally defined and constrained them?

Är Donald Trumps oförmåga att hantera sina slipsar avsiktligt, ett sätt att sända signalen till medborgarna att han må varit född rik, men att han aldrig lagt sig till med förmögna människors eleganta sätt att föra sig? Är han ”plebejernas hjälte” helt avsiktligt?

Jag erinrar mig den enda fras som överlevt från Hillary Clintons långa kamp för att bli USAs första kvinnliga president: the deplorables. De beklagansvärda som hon sa om en del av Trumps anhängare men som snabbt omvandlades till ett omdöme om alla som stödde och röstade på Trump.

Jag vet inte svaret på frågan om hur medveten Trump är om sina plebejiska slipsar men jag undrar hur han reagerar om/när han läser artikeln. Han är ju som den narcissist han är otroligt mån om att bli uppskattad och hans många attacker mot hemstadens elittidning New York Times talar ett klart språk: han vill egentligen ha uppskattning i NYT.