Slavarnas sånger ett vapen mot förtryckarna

Människor som flytt från slaveri, 1862 i Cumberland Landing, Virginia, USA. Foto: James F Gibson/IBL

Mycket viktig, är svaret. För många ofria blev sångerna en mental räddningsplanka från vardagens elände och arbetstristess, ett sätt att kombinera längtan efter ett gott liv efter detta med längtan efter frihet på jorden. Texterna var ofta dubbelbottnade: utåt sett var sångerna kristna, med både ny- och gammaltestamentliga motiv, men varje textrad kunde läsas och tolkas på ett flertal vis. Om slavarna sjöng om att de skulle Steal away to Jesus kunde det samtidigt syfta på att de sökte tröst i den kristna religionen och att de inom kort skulle hålla ett hemligt möte. Den kända sång som inleds med orden Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home kunde mycket väl syfta på drömmen om att fara iväg och lämna slaveriet bakom sig. Samma betydelse lades i orden People get ready, there’s a train a comin’. Var redo, ty snart är tåget här… När slavarna hyllade den gammaltestamentlige hjälten Josua i Joshua Fit de Battle ob Jericho och sjöng om hur han lät nedstörta Jerikos murar handlade det minst lika mycket om att fälla slaveriets murar som att fälla den gamla stadens.

Då sångerna sjöngs på slavarnas religiösa möten, hemliga eller öppna, gled betydelserna samman. I själva sångögonblicket lär det inte ha varit många sångare som uttryckligen tolkade orden som specifika koder och symboler. Vi kommer sanningen närmare om vi föreställer oss Bibelns värld och slavarnas värld som en och densamma, sett ur slavarnas perspektiv. Längtan efter befrielse från denna världens synd och ondska gled ihop med längtan efter befrielse från slaveri och fattigdom och i den fasta tron på en rättvis gud som en dag skulle frälsa de sina.

Allra tydligast märks sångernas koppling till drömmen om frihet när Mose och Jesus träder i förgrunden. I sångerna framstår Mose och Jesus nästan som en gemensam befriare, en allmängiltig frälsargestalt som vid behov kunde associeras med allt från biblisk forntid till nutid. Mose-Jesus utgjorde kraftfullast möjliga andliga symbol för ett förslavat folk som med ett minimum av ansträngning kunde identifiera sig både med de hunsade israeliterna i Egypten och med den syndfulla mänsklighet som Guds son kommit till jorden för att hjälpa.

Sångerna hade även en konkret funktion i det dagliga slitet. Genom att hålla ihop i sjungande grupper med en ledsångare i spetsen när de arbetade sig framåt på bomullsfälten byggde slavarna upp en stark kollektiv anda som skyddade de svagaste från piskan. Sångerna gav arbetet en egen takt som var tillräckligt effektiv för att slavägaren skulle lära sig att uppskatta resultatet, samtidigt som orden, rytmen och rösterna gjorde slitet aningen mer uthärdligt.