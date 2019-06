Slarv och okunskap bakom fel i tullen

När de sista granskningarna avslutades under våren hade ungefär två tredjedelar av de 100 bolagen påförts någon form av tullavgift. Snittbeloppet har legat på drygt 370 000 kronor per bolag och sammantaget har Tullverket krävt in drygt 37 miljoner kronor i obetalda tullavgifter.

– Visst är det lite förvånande att de stora företagen som har ganska mycket pengar att lägga på sin tullhantering faktiskt inte har så mycket mer kontroll än de mindre företagen, säger Carina Blüchert, verksamhetschef för Tullverkets operatörsuppföljning.