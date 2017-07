1932–1933 utsattes det ukrainska folket för vad som ett femtontal länder - inklusive USA, Kanada och Australien - betecknar som ett folkmord.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Hur många människor som exakt dog i det som kommit att kallas Holodomor (från de ukrainska orden för hunger respektive hemsökelse) är inte fastställt. De lägsta beräkningarna landar på knappt två miljoner, de högsta rör sig upp mot femton.

Skälen bakom det stora spannet är givna - Sovjetunionen var ett slutet och totalitärt samhälle och att internt och för omvärlden förvanska vad som hände i landet var en integrerad del av systemet.

Annons X

Holodomor var konsekvenserna av Josef Stalins och det styrande kommunistpartiets försök att utrota en hel samhällsklass - de så kallade kulakerna (självägande och mer välbärgade bönder) och kollektivisera jordbruket. Ett starkt brinnande hat hos Stalin mot ukrainska självständighetssträvanden spelade också en stor roll.

Kulakerna skulle krossas och jordbruket kollektiviseras. Hundratusentals människor avrättades, fler skickades till Sibirien. Konfiskation av land och rekvisition av gröda skapade svält. SKAPADE svält. Svälten hade politiska orsaker och politiska motiv.

Folk dömdes till döden eller till arbetsläger för att ha gömt mat. Att inte visa tydliga tecknen på svält väckte säkerhetspolisens misstanke om att man hade dolda matgömmor.

Holodomor är ett historiskt faktum. Miljoner människor mördades. Fruktansvärda vittnesmål beskriver hur svälten rev sönder hela samhällen, krossade familjer, till och med drev människor till kannibalism.

Den amerikanske historikern Timothy Snyders beskriver i sin bok Bloodlands hur den stalinistiska sovjetregimen omvandlade Ukraina till ett terrorns och massvältens helvete.

Avsnitten om kannibalism är närmast outhärdliga:

”In the face of starvation, some families divided, parents turning against children, and children against one another. As the state police, the OGPU, found itself obliged to record, in Soviet Ukraine "Families kill their weakest members, usually children, and use the meat for eating." Countless parents killed and ate their children and then died of starvation later anyway. One mother cooked her son for herself and her daughter. One 6-year-old girl, saved by other relatives last saw her father when he was sharpening a knife to slaughter her. Other combinations were, of course, possible. One family killed their daughter-in-law, and fed her head to the pigs, and roasted the rest of her body."

Detta har hänt. För 85 år sedan. I Europa. Det finns överleverare som kan vittna.

Till skillnad från andra av 1900-talets fasansfulla övergrepp är detta en underberättad historia. Jag har själv skrivit om Förintelsen - bland annat i denna blogg - och jag är den förste att skriva under på att vi aldrig kan låta Förintelsen falla i glömska.

Men det finns en kontrast här. Stalins döda är fortfarande en fråga som inte sällan approacheras med garderingar och omskrivningar. De sätts in i andra sammanhang, de beskrivs som konsekvenser av politiska ambitioner som hade andra mål. Men framförallt är kunskapen betydligt lägre.

Skrämmande många är okunniga om Förintelsen. Skrämmande få känner till Holodomor.

Detta blir tydligt när Sveriges Television i ett inslag på Kulturnyheterna recenserar en aktuell film om Holodomor. Det hela kommenteras av filmrecensten Fredrik Sahlin och av Rysslandskorrespondenten Bert Sundström.

Av andra recensioner att döma verkar ”Bitter Harvest” inte vara någon vidare film. Rätt usel till och med.

Filmen är finansierad av ukrainskättade kanadensare och syftar rimligen till att berätta historien om Holodomor. Det verkar inte fungera hantverksmässigt.

Men SvT väljer att - åtminstone delvis - snurra in sig i resonemang om hur filmens syfte är del av ett bredare propagandakrig kopplat till dagens konflikter mellan Ryssland och Ukraina.

”Filmen som vapen i historieskrivningen” lyder rubriken. Som om det i grunden fanns olika sätt att skriva den här historien.

När jag först läste blev jag förbannad. Det är så slappt.

Men egentligen är frågan mer mångfacetterad än så.

Sahlin och Sundström gör väl vad de kan för att ge just en balanserad bild. Och visst - man beskriver Holodomors konsekvenser och fasor. Problemet är att kravet på balans och behovet av dagsaktuell kontext blir konstruerat.

Sundström beskriver:

”Minst två, tre, kanske fyra miljoner människor dog när bönder skulle tvingas bort från sin egen mark. Det är den största svältkatastrof i historien som varit ”onödig”, det var inte som om det var brist på mat egentligen, säger han. ”

Parentetiskt kan ju sägas att det är fel. Knappt trettio år senare skulle det maoistiska Kina kasta in sin befolkning i en svältkatastrof av närmast ogreppbara proportioner.

Enligt historikern Frank Dikötter - bland annat författare till boken Mao och den stora svälten - tog det så kallade ”Stora språnget” under fyra år livet av så många som 45 miljoner människor. Även den svältkatastrofen var - för att använda SvTs terminologi - ”onödig”.

SvT skriver vidare: ”I Ryssland anses svältkatastrofen ha andra anledningar, som exempelvis att landet behövde pengar för att industrialiseras. För att få in pengar behövde fabriker byggas och arbetarna behövde mat som producerades på landsbygden.”

Sundström fortsätter:

”Alltså var det bönderna som blev utan mat. Händelsen beskrivs i Ryssland som något som inte aktivt skapades av Stalin, utan det hade att göra med dåliga skördar. Visst faller en del av skulden på Stalin, men inte den huvudsakliga, och det var absolut inte riktat mot Ukraina.”

Det ska inte utesluta att det finns ryssar som håller sig med sådana föreställningar. Det finns ”historiker” i väst som gör det också. Men det är i samnhanget irrelevant.

Att Holodomor var en politiskt orkestrerad masslakt på den ukrainska befolkningen och en av människan konstruerad svältkatastrof är ett etablerat historiskt faktum. Filmen - hur usel den än må vara - handlar om det. Varför är det relevant att sätta in den i kontext av olika revisionistiska uppfattningar, eller ens i dagspolitken?

Och det är här det blir problematiskt. Det framgår inte i artikeln att dessa påstådda ”ryska” uppfattningar i sakfrågan uppfattas som fnosk av seriös historisk vetenskap. Att Holodomor skulle förklaras av dåliga skördar är befängt. Att Stalin inte skulle ha ett huvudansvar ett haveri.

Det är som om SvT skulle rapportera att det å ena sidan finns de som inte tror på tomtar och troll och att det å andra sidan finns de som har en annan uppfattning i frågan.

Skillnaden vore att tittare och läsare har en helt annan kunskapsbild i tomtefrågan.

I en längre recension av filmen redogör Sahlin ärligt för sina egna grunda kunskaper i sakfrågan:

”Det krävs med andra ord en mer gedigen historisk referensram än min för att uttala sig tvärsäkert om vad som skett, men klart är att det är var ett djupt tragiskt skeende som var värd en bättre film.”

Jo. Men någon på SvT borde kunna uttala sig med något högre säkerhet.

Inte minst när Sahlin samtidigt menar att:

”Landet vägrade underordna sig de nya herrarna vilket milt uttryckt fick Stalin att ta till hårdhandskarna. Siffrorna går isär, vissa hävdar att det var tre miljoner människor som dog, andra att det var så många som drygt 10. Över huvud taget är Holodomor ett knepigt ämne. Vissa länder har inte officiellt erkänt det som ett medvetet folkmord, och om jag förstått saken rätt är det i Ryssland en icke-fråga.”

Det är en filmrecension. Men frågan om Holodomor är inte ”knepig”. I alla fall inte i ett historiskt relevant perspektiv. Sahlin redogör för bakgrund och konsekvenser, men det finns en dröjande klang av osäkerhet. Kanske en avsaknad av gedigen referensram.

Motsvarande hade inte - vilket vi ska vara glada över - skrivits om Förintelsen. Den utbredda Förintelserevisionismen i delar av Mellanöstern skulle inte rapporteras som ett annat perspektiv på ett historiskt skeende, utan för vad den är: fullblodig antisemitism.

Kunskapen om dessa monstruösa skeenden i vår tid är för låg. Och media måste ha förmåga att beskriva saker för vad de är. Den rysk-ukrainska konflikten - inklusive propagandakriget (där ett ryskt intresse naturligtvis är att hävda att ukraianarna använder just Holodomor i propagandasyfte) är värt att rapportera i sig. Men så är också miljontals och åter miljontals offer för stalinismen.

Att upplysa om Holodomor, eller varför inte Det stora språnget, känns som en alldeles självklar uppgift för en Public Service-verksamhet med folkbildningsamitioner.

Det kanske är ett uppslag för stundande programplanering.