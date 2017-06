Jag minns tydligt känslan under de första sommelierlektionerna när jag som novis skulle prova vin och delge tankar inför andra. Minnen som bär vissa stråk av fasa, vilket jag så här i efterhand såklart kan skratta gott åt men som också gör mig ödmjuk inför hur svårt det kan vara att förstå sig på den brokiga vinvärlden.

För där sitter jag, på vinlektionen, och försöker se djupt upptagen ut, stirrandes ner i ett papper som gapar tomt och blankt. Samma panikartade känsla som när man i högstadiet blev ombedd att ställa sig upp inför hela klassen och dra ett referat om någon Strindbergbok man inte hade hunnit (eller ok då: helt sonika struntat i) att läsa. Titta inte hit, välj någon annan.

Men så: ”Andreas, du kan väl redogöra för vin nummer tre i den här flighten, tack”. Satan också. Ingen återvändo nu, bara att ställa sig upp med brallorna nere. Vilsen och på så djupt vatten att det känns som att simma ovanför Marianergraven.

Långsamt och stakande redovisar jag vinet framför mig ”Det är rubinrött. Medelintensiv doft med nyanser av smultron, svartpeppar och lagerblad. Syra medel plus…”

Jag kände mig stundtals som en veritabel nolla omgiven av begåvade paletter som jobbat länge inom krog eller vinimport.

Jag blir abrupt avbruten: ”Va, syra medel plus? Nej, det här är ett klockrent exempel på hög syra, känn hur det drar i munnen och hur saliven utsöndras på sidan av tungan. Jämför med glaset innan, där har du medel plus syra”, säger min lärare.Jag tar en liten sipp till – och ja, jag känner också den ilande känslan mot tungans sidor, hur det vattnas i munnen. Och i samma stund har jag tagit ett stort kliv i kalibrerandet av mina smaklökar, vilket också är hela nyckeln till att prova vin: att kalibrera sin palett, att förstå de fysiska känslorna i munnen och sätta dem i ett sammanhang och i ett perspektiv.

Jag kom sent in i vinbranschen rent professionellt, så när det väl började pluggas vin för några år sedan kände jag mig stundtals som en veritabel nolla omgiven av begåvade paletter som jobbat länge inom krog eller vinimport. Det tog ett tag för mig att hitta nyckeln till den här världen som vin faktiskt är: det var som att under lång tid lägga en invecklad mosaik, för att sedan äntligen backa några steg och se bilden av helheten.

Från att de första trevande gångerna stått som en nervös skolpojke med glaset i hand började jag älska det praktiska och så småningom blev jag till och med kursetta på den praktiska provningsdelen. För till slut kunde jag förstå de olika delarna – syra, tanniner, sötma, intensitet, komplexitet, djup, längd – och hur de hänger ihop.

Jag förstår om vinvärlden kan kännas svår, för att inte säga omöjlig, att ta sig in i och få grepp om. Men om du vill lära dig vin är det här det enda råd jag kan ge: släpp sargen och kasta dig ut. Dyk ner i böcker och buteljer, botanisera, njut och ha kul. Som med allt annat handlar det bara om träning, och för att bli bra måste man öva – och våga göra fel. Det kan emellanåt kännas svårt och hopplöst, men det är bara att ösa på. Tro mig, jag vet hur det känns.