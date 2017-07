Slakten för julskinkan i full gång

Försäljning i kilo per person i Sverige under 2015 av konsumentförpackad skinka med EAN-koder på Ica, Coop, Axfood och City gross. Regionindelningen är Nielsens egen.

I begreppet "helgskinka" ingår även skinkan som konsumeras under till exempel påsk och midsommar, men den försäljningen står för en mycket liten del av den totala skinkförsäljningen.

Norr: 1,24

Mellan: 1,05

Sydost: 0,88

Väst: 0,78

Öst: 0,59

Syd: 0,54

Källa: Nielsen