Slaget vid Agincourt – en katastrof för Frankrike

I dag släpper jag fram en renodlat militärhistorisk fråga, som kräver ett förhållandevis utförligt svar. Det gäller slaget vid Agincourt, som förevigats i Shakespeares Henrik V och i de kända filmatiseringarna av verket, med det ofta upprepade talet i vilket kungen talar om ”we few, we happy few, we band of brothers.”