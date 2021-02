Svinkyla – sedan svindyra elräkningar i Texas

John Spiggs började ana oråd när elektriciteten började fladdra av och på sent på söndagskvällen förra helgen. Det omfattande snöovädret hade dragit in över Texas, med temperaturer på under 20 minusgrader.

– Elen slogs av ett par timmar, och kom tillbaka. Och på måndagen var den av i tolv timmar. Sedan kom den tillbaka i ett par timmar, säger han till TT.