"Skurk-vd" säljer unikt hiphopalbum

Den utskällde affärsmannen Martin Shkreli, tidigare vd för det omstridda läkemedelsföretaget Turing Pharmaceuticals, är i färd med att sälja sitt exemplar – det enda som existerar i hela världen – av hiphopkollektivet Wu-Tang Clans album "Once upon a time in Shaolin".

Shkreli betalade motsvarande 17 miljoner kronor för att köpa skivan på en auktion 2015. Han lägger nu upp den på auktionssajten Ebay och hävdar att han "ändå aldrig lyssnat igenom den".

"Jag kan när som helst avbryta försäljningen och kanske till och med slår sönder skivan i ren frustration", skriver Shkreli i auktionsannonsen.

Martin Shkreli blev ökänd efter att han, som vd för Turing Pharmaceuticals, köpte rättigheterna till läkemedlet Daraprim, som bland annat används av aidspatienter, och chockhöjde priset med 5 000 procent.

Förra månaden dömdes han för bedrägeri i ett fall som gäller hans karriär före Turing, då han arbetade på två hedgefonder och var chef för läkemedelsbolaget Retrophin.