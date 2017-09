Den utskällde affärsmannen Martin Shkreli, tidigare vd för det omstridda läkemedelsföretaget Turing Pharmaceuticals, har sålt sitt omtalade Wu-Tang Clan-album på auktion. "Once upon a time in Shaolin" är det enda exemplaret av hiphopkollektivets skiva som existerar i världen, och köparen budade hem det på en nätauktion natten till fredag.