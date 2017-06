Hotellfrukost, Capri. Det amerikanska parets 28-åriga son – kan vi kalla honom Tyler? – släntrar ner en halvtimme sen till hotellrestaurangen: motorcykeljacka, basketshorts och pottfrisyr med mittbena. Han förklarar att han suttit uppe kvällen innan och ”arbetat på ett projekt” innan han förlorar sig själv i ett resonemang om en konstvideo som mynnar ut i följande fråga: ”But the real question is – how did they get that dog to sit?”.

Fullständigt tystnad. Föräldrarna – 60 plus, hornbågade glasögon, silverhår – ler ursäktande mot sonen, utbyter en snabb blick och fortsätter sedan knacka sina ägg under stillhet.

Det hela får tankarna att vandra iväg till en forskningsrapport publicerad av amerikanska tidningen The Atlantic: ”Skulle du helst födas rik eller smart?”. I undersökningen, utförd av den amerikanska tankesmedjan Brookings Institution, har man synat förhållandet mellan intelligens, motivation och ekonomisk rörlighet. Slutsatsen: människor som föds smarta och drivna lyckas bättre än de som föds rika och priviligierade.

Av fattiga barn som är smarta och drivna hamnade mer än 40 procent i den övre medelklassen i vuxen ålder. Samtidigt som mer än hälften av de mindre begåvade överklasseleverna hamnade i den lägsta inkomstklassen. Rapporten understryker dock att det finns ett ”glasgolv” – arv, fonder, bostäder – som tillåter många att leva ett gott liv trots en klen tjänsteinkomst.

Det är här jag faller in i ett filosofiskt dilemma: vore det inte behagligare med en hedgefondtillvaro där man – efter att ha tillbringat barndomen med att posera vattenkammad i matchande kläder med syskonen – lägger resten av dagarna på nattliga konstprojekt och själsligt sökande? Som en person som byggt självförtroende på yrkesprestationer och självkänsla på den senaste smarta tanken, skulle aktieportfölj och familjenamn kännas som en betydligt stadigare grund.

Jag stapplar ut från hotellrestaurangen, yr av de stora frågorna: skänker det inte större lycka att åstadkomma något för egen hand? Byggs inte självförtroendet av de egna prestationerna? Och hur får man egentligen en hundvalp att sitta?