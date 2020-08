Därför fastnade den farliga lasten i Beirut

Explosionerna i Libanons huvudstad Beiruts hamn i tisdags fick förödande konsekvenser.

Men historien som ledde fram till katastrofen inleddes redan sju år tidigare, då ett skuldsatt fartyg och dess farliga last lade till i stadens hamn. I en artikel i amerikanska The New York Times skildras varför lasten – 2 750 ton av det högexplosiva ämnet ammoniumnitrat som används för att tillverka både gödselmedel och bomber och som var på väg till Moçambique – fastnade i Beirut.