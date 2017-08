Skuldsanering hos kronofogden ökar i Västsverige

Nu har det blivit enklare att hantera skuldsanering, då Kronofogdemyndigheten fördelar pengarna mellan fordringsägarna. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Hittills i år har 1645 ansökningar kommit in, mot 751 under samma tid i fjol. Förklaringen är att det har blivit enklare att ansöka och hantera skuldsaneringen, rapporterar Sveriges radio P4 Göteborg.

Numera behöver den skuldsatte bra betala en summa till kronofogdemyndigheten, som sedan i sin tur fördelar pengarna till fordringsägarna.

Under tidigare år har antalet beviljade skuldsaneringar i hela landet uppgått till mellan 4600 och 5800 per år. Hittills i år har 10600 kommit in i hela landet.