Skuggboxning kring Stig Dagerman

Föddes i en borgerlig och judisk familj i Wien 1923. Fadern var läkare. Etta Federn studerade litteratur och klassisk grekiska. Under sitt liv skrev hon ett 20-tal böcker som förstördes av nazisterna. Två handlade om hennes favoritpoet: Goethe. En annan om att läsa av människors personligheter genom att tyda deras händer. Endast hennes översättning av HC Andersen till tyska finns i tryck i dag.

Under 1920-talet blev hon en del av Berlins syndikaliströrelse. Antisemitismen fick henne att flytta till Barcelona där hon blev rektor för fyra radikala skolor.

Under kriget levde hon gömd i Lyon, bland annat i ett kloster där hon gjorde översättningsarbeten för motståndsrörelsen.

Hennes ene son, Jean, var motståndsman och sköts ihjäl av kollaboratörerna. Stig Dagermans text "Capitaine Jean in memoriam" handlar om honom.