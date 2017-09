Jag ska vara tydlig från början. För mig tillhör korkproppar i vinflaskor inte framtiden. Utan traditioner och övertro hade de varit utbytta för länge sedan.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Tradition handlar om ceremonin kring öppnandet. Det skapar en känsla för att fina viner måste ha en sådan förslutning. Annars är det inte på riktigt. Övertron handlar om långlagring av vin. Det finns en inofficiell sanning att korkproppar släpper in precis lagom med syre. Utan dessa molekyler skulle inte fina viner utvecklas med åren.

Ceremonin kring korkdragning förstår jag. Det är finkultur. Och ploppljudet är en signal till kommande njutning. De yngre sommeliererna bryr sig dock inte. Det är innehållet som räknas – inte ceremonin. Förresten: När stod du själv och gjorde en procedur av korkdragningen inför alla gäster?

Annons X

Detta med luftutbytet är lurigare. Jag har fått lära mig att en kork i sin cellstruktur är hundra procent tät. Ändå finns kemister som påstår att korken visserligen är vattentät men kan släppa igenom en del syre. Det handlar om någon milligram per år. Ett milligram? Per år? Jodå, detta anses med tiden vara just det som avgör om ett vin utvecklas väl eller inte. Tillåt mig tvivla på denna milligram överhuvudtaget.

Skruvkapsylen är ändå inte svaret på allt. Men det är den bästa förslutningen idag.

Nackdelarna med kork är uppenbara. De är jobbiga att dra ur flaskan och de ska också tas om hand. Själv har jag en halv kubikmeter korkproppar hemma som jag inte vet vad jag ska göra med. En korkflotte?

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Det sämsta är dock korkdefekten. Det gör att vinet i en till tre procent av alla korkflaskor måsta hällas ut. I vilken annan bransch hade man accepterat så många defekta varor utan att göra något åt det?

Skruvkapsylen är ändå inte svaret på allt. Men det är den bästa förslutningen idag. Den är lätt att använda och, liksom glasflaskan, är den helt tät. Problemet är att aluminium är resurskrävande att producera. Å andra sidan kan kapsylerna återvinnas. Hoppas dock att det snart kommer skruvkapsyler i hållbart producerat naturmaterial.

Tillbaka till milligrammet syre. Om det är sant vinner väl ändå korken? Oavsett kan jag bara hänvisa till verkligheten. Många producenter och vininstitut har testat kork mot kapsyl i flera decennier. Samma vin och samma lagring. Vinprovare känner ingen skillnad. Många tycker till och med att skruvkapsylvinet känns fräschare. Korkvinet får långsamt en ton av mögel. Jag vet att många framstående vinproducenter lätt skulle kunna byta bort all kork redan idag. Om det inte vore för köpmotståndet hos många konsumenter.

I Sverige är det sällan problem – inte i England och Australien heller. Men amerikanare och kineser tror fortfarande att skruvkapsyl betyder skräpvin. Det kommer att ändra sig. Redan nu har Kina börjat gilla skruvkapsyl mer och mer – allt eftersom de köper mer viner från Australien som är skruvkapsylens förlovade land.

Min egen slutsats är att korkproppen är försvunnen inom en generation. Då kommer folk titta med förundran på gamla korkdragare och undra: Vad är detta för en skruvad pryl?