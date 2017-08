"Annabelle 2: Creation" öppnar starkt som etta i USA och Sverige. Pressbild. Foto: Warner Bros. Pictures

Svenske David F Sandbergs "Annabelle 2: Creation" blev biohelgens vinnare i USA.

Filmen, som "bara" kostade 123 miljoner att göra, drog in 284 miljoner kronor under den gångna helgen. Den skrämde därmed bort konkurrenten "Dunkirk" som var den näst mest inkomstbringande filmen. På tredje plats kom animationen "The nut job 2: Nutty by nature".

Skräckfilmen om den ondskefulla dockan Annabelle ligger även etta på biotoppen i Sverige.