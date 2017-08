Skräcksommar för Hollywood – stora filmer floppar

"Transformers: The last knight" spelade bara in hälften så mycket pengar i USA som föregångarna i serien, enligt Bloomberg. Foto: TT

Hollywood går mot sin sämsta sommar på tio år, skriver Bloomberg. Hittills har biograferna i USA sålt elva procent färre biljetter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Enligt en prognos kommer sommaren sluta i en nedgång på 15 procent.

Det är inte alltid som filmkritiker och publik är överens men i sommar verkar just recensionerna ha spelat roll. Flera påkostade storfilmer som sågats av recensenterna har även ratats av publiken.

Filmer av typen som brukar locka storpublik, oavsett betyg, har floppat spektakulärt i år, som "Transformers: The last knight" och "Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge".

– Uppföljare är vanligtvis filmindustrins skyddsnät, och det skyddsnätet håller inte längre, säger analytikern Jeff Bock till Bloomberg.

Samtidigt har besökarna köat till kritikerfavoriter med lägre budget, som "Dunkirk" och "Baby driver".

Enligt de experter som Bloomberg pratat med är sajter som Rotten Tomatoes en viktig orsak. Där räknas kritikernas åsikter snabbt samman till ett snittbetyg som ofta klart redan när filmen har premiär. Sociala medier gör också att ryktet om en film sprids snabbare än någonsin.

Men den som väntar sig att Hollywood hårdsatsar på kvalitetsfilm nästa sommar väntar nog förgäves. Någon recensionseffekt märks inte av i resten av världen och Nordamerika står bara för 30 procent av Hollywoods intäkter, enligt Bloomberg.