Skräcksiffror för Sabuni inför möjliga extravalet

Med en signifikant minskning från 2,9 till 2,3 procent har Liberalerna fått sin lägsta siffra någonsin i SvD/Sifos väljarundersökningar. Det är inte bara så lågt att partiet hamnar under riksdagsspärren på fyra procent, Liberalerna etablerar sig också under den magiska gränsen på 2,5 procent. Över den spärren får partiet statligt partistöd, runt 12–13 miljoner kronor blev det exempelvis 2019. Under spärren kapas stödet rejält och om det upprepas i ytterligare ett val försvinner det statliga stödet helt och hållet.

Partisekreterare Juno Blom säger i en kortfattad skriftlig kommentar att det tar tid att vinna tillbaka förtroende.