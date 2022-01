Det börjar från slutet. Edgar Allan Poe ska hålla ett föredrag i New York. Det är februari 1848 och Poe, som redan var känd som författare, ville nu erkännas som vetenskaplig tänkare. Detta skulle bli hans arv till eftervärlden: en beskrivning av universums uppkomst ur en liten partikel som exploderade så att dess materia spreds genom rymden, varpå den kondenserades till nebulösa moln, vilka så småningom utvecklades till himlakroppar. Föreläsningen publicerades under titeln ”Eureka: An essay on the material and spiritual universe”. Efter föredraget skrev han till sin svärmor att sedan han hållit det hade han ingen lust att leva mer, för han hade sagt allt han hade att säga. Året därpå dog han, bara 40 år gammal.