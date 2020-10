”Fyra oroande filmer. Under ett tak”, lyder sloganen för denna första hälft (resterande fyra släpps nästa år) av ”Welcome to Blumhouse”. Antologisatsningen består av åtta självständiga långfilmer, producerade av Blumhouse Television – tv-delen av Jason Blums skräckimperium – och distribuerade via Amazons strömningstjänst Prime Video.

Sloganen får visuell backup av affischen, där filmerna avbildas som varsin fjärdedel av ett otäckt hus – något som även etablerar filmernas gemensamma familjetematik.