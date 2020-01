Även innan Neill Blomkamps rymdinvaderade Johannesburg i ”District 9” hade Sydafrika en fenomenal genrefilmare i Richard Stanley. Det började bra med idiosynkratiska tolkningar av 1980-talssuccér: om ”Hardware” vinklade ”Terminators” mördarrobotkoncept till cyberpunkigt kammarspel, liknade hans märkliga ”Dust devil” en schamansk monsterfilmsversion av ”Liftaren”.

Allt kraschade när Stanley lämnade lågbudgetbubblan för att ta sig an HG Wells roman ”Doktor Moreaus ö”. Katastrofväder, krångliga huvudrollsinnehavare, stoppad inspelning – till slut ledsnade New Line Cinema och gav Stanley sparken. ”The island of dr Moreau” slutade i stället som kritikersågad flopp i veteranen John Frankenheimers regi.