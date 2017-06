Skräck och död i "kalifatets huvudstad"

Innan revolutionen var al-Raqqa en helt vanlig syrisk stad där invånarna brottades med typiska problem som låga löner, arbetslöshet och politisk repression. Men när den terrorstämplade militanta jihadistgruppen Islamiska staten (IS) tog kontrollen i början av 2014 förändrades allt. IS extremt stränga tolkning av islamisk lag förvandlade staden till en främmande plats, med halshuggningar, piskstraff och utbrett kvinnoförtryck.

IS utropade i juni 2014 al-Raqqa till huvudstad i sitt självutnämnda kalifat, några månader efter det att den tagit kontroll över staden som ligger i norra Syrien.

Den USA-ledda alliansen som kämpar mot IS uppskattade tidigare i våras att det finns mellan 3 000 och 4 000 jihadister i al-Raqqa, som har 200 000–300 000 invånare. Kampen för att driva ut IS och återta kontrollen över staden väntas bli brutal.

IS tillåter inte civila att lämna staden, men de som fortfarande har några pengar kan köpa hjälp av människosmugglare.

Källa: AFP