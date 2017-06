Polis skjuten i huvudet i München – en gripen

Det är pendeltågstationen Unterföhring strax utanför München som ska ha utrymts, skriver TT. Enligt lokala medier ska skotten ha avlossats i samband med en polisinsats, där också en av poliserna alltså ska ha skottskadats.

Vad som har hänt på tågstationen är ännu oklart, men inget tyder på att det är en terrorattack, skriver TT och hänvisar till lokala medier.

Polisen i München skriver på Twitter att flera personer har skadats av pistolskott, och att en kvinnlig polis har blivit allvarligt skadad. En person har gripits efter händelsen.

Polisen i München skriver på Twitter att flera personer har skadats av pistolskott, och att en kvinnlig polis har blivit allvarligt skadad. En person har gripits efter händelsen.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.