På engelska är det en rätt sliten klyscha att säga att något är en ”accident just waiting to happen” – men det är ändå en bild som är värd att ha i bakhuvudet just nu.

Direkt översatt betyder det att en olycka bara väntar på att ske, men den djupare meningen är enligt Oxford Dictionary att man står inför en ”potentiellt katastrofal situation”.