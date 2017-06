Skönsång med Laleh på Bråvalla

Laleh spelade på Lunascenen på torsdagskvällen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Laleh var en av de mer populära artisterna på Spotify inför Bråvalla – totalt låg hon på nummer 13 av de bokade akterna som det lyssnades mest på.

Med spelningen på Bråvalla inledde hon sin sommarturné. Sist hon spelade på festivalen var 2014. Mellan låtarna passade hon på att hylla publiken, och redan efter första låten frågade hon hur publiken mådde.

– Jag har saknat er, sade hon från scenen.

Några minuter senare tog hon tillfället i akt igen:

– Vackra ni är! Skönt att få vara här med er. Jag älskar er.

Efter "En stund på jorden" följde ett par lugnare låtar. När det var dags för "Let it fall" satte hon sig vid pianot.

– Man kan ju inte ordna allting här i livet. Man planerar och försöker, så går det som det går, ibland måste man bara "Let it all fall down", introducerade hon låten.