Skolelev: Inför psykiskt välmående i läroplanen

I Sverige råder skolplikt, i nio obligatoriska skolår där syftet är att varje individ ska lära sig sådant som förhoppningsvis underlättar för framtida studier. Därefter väntar för de flesta tre krävande gymnasieår. Under alla dessa terminer har Sveriges elever under högstadiet i genomsnitt 30 lektionstimmar per vecka. Är det då inte provocerande att läroplanen inte ägnar en enda timme vars syfte är att motverka det ökade samhällsproblemet vid namn psykisk ohälsa?