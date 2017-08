Skolanställd slår larm: ”Jag ser hur elever lider”

Seray Akdeve, 14 och Rimsha Ahmad, 15, har fått snabbutbildning av socialtjänsten för att bli mentorer som motverkar mobbning på skolan. Foto: Emma-Sofia Olsson

Mer än var tredje grundskola och nästan varannan gymnasieskola i Skolinspektionens senaste rapport får kritik som rör elevhälsa.

Brunnaskolan i Botkyrka kommun är en av dessa många skolor.

Specialpedagog Nayreh Broumand på Brunnaskolan har ett par minuter över innan hon ska träffa en elev för samtal. Hon slår sig ned vid ett bord som hon har ställt i en av skolans korridorer så att elever ska kunna sitta där ostört när det är för stökigt i klassrummen. Hon har bara arbetat på skolan i några månader, och har reagerat på många elevers psykiska ohälsa.

På skolan finns ingen skolpsykolog. Skolan hyr via ett företag in en skolpsykolog vid behov av utredningar eller för att göra Wisc-test, begåvningstest för de elever som inte riktigt hänger med i undervisningen för att se vilka stödåtgärder som måste sättas in för att elever ska uppnå målen.

Men behovet av skolpsykolog är enormt, enligt Nayreh Broumand.

– Jag ser hur eleverna lider, och jag lider med dem, säger hon med eftertryck.

Problemen kan ta sig uttryck i frånvaro, sen ankomst och att eleverna inte presterar tillräckligt i skolan. Men de bakomliggande orsakerna är ofta psykisk ohälsa, menar Nayreh Broumand.

–Många elever skulle behöva prata av sig, om familjeförhållanden, levnadsvillkor, eller kränkningar. Flera av dem har sociala problem med föräldrar som är arbetslösa, säger hon.

Nayreh Broumand tar emot många elever i behov av stöd. Elever som hon menar skulle ha kunnat få hjälp i tid om en skolpsykolog fanns på skolan åtminstone ett par dagar i veckan. En skolpsykolog behövs för att bemöta de problem som ligger utanför skolkurators kunskap och område, anser hon.

Rimsha Ahmad, 15, och Seray Akdeve, 14, tycker däremot att elevhälsan fungerar, även om de själva säger att de inte har känt behov av att tala med kurator eller psykolog.

– Skolkurator finns för den som behöver en vuxen att prata med, säger Rimsha Ahmad.

Rimsha Ahmad och Seray Akdeve är själva mentorer inom ett projekt där elever själva jobbar med att motverka mobbning och kränkning. Foto: Emma-Sofia Olsson

Seray Akdeve och Rimsha Ahmad är själva mentorer inom ett projekt inom kommunen där elever själva jobbar med att motverka mobbning och ingripa vid konflikter. Innan de axlar rollen som mentorer får de en kort utbildning av socialtjänsten.

Om det är en våldsam konflikt kallar man på lärare.

– Vi har lärt oss att fokusera på gruppens roll som åskådare vid kränkning och mobbning, berättar Rimsha Ahmad.

Finns inte risk att ni som elevmentorer får avlasta elevhälsan och försöka täcka bristen på skolpsykolog?

– Nej, om det är en våldsam konflikt kallar man på lärare, säger Rimsha Ahmad.

Tre andra 15-åriga tjejer, som SvD har talat med, ger en annan bild. De vill inte uppge sina namn, men säger alla att de ofta känner behov av en psykolog på skolan.

– Det är inte alltid man känner förtroende för lärare eller kan lita på att det man säger inte sprids vidare, säger en av tjejerna.

Anna Holmström är skolkurator på Brunnaskolan.

I sitt arbete möter hon exempelvis elever som har utsatts för kränkningar och elever med tankar på att de inte vill leva.

Visst känner hon att hon behöver lägga mer tid på samtal.

– Men snarare än skolpsykolog ser jag behov av fler specialpedagoger på skolan, säger Anna Holmström.

Helena Björshammar, tillförordnad rektor på skolan, önskar att skolan hade en skolpsykolog som elever visste kom tillbaka kontinuerligt. En tillfälligt inhyrd psykolog som bara hoppar in för att göra Wisc-tester får ingen möjlighet att arbeta med elevens problematik, säger hon.

–Elever i dag är oroliga, stressade och i behov av mycket stöd, säger Helena Björshammar.

Brunnaskolan i Botkyrka är bara en av många skolor som har fått påpekanden från Skolinspektionen. Foto: Emma-Sofia Olsson

Men det är inte anställningsformen som avgör hur god hjälp eleverna får, tycker Birgitta Zelezny-Ulvered, biträdande verksamhetschef för grundskolan i Botkyrka kommun.

– Man kan få fullgott engagemang även av en inhyrd psykolog, säger hon, och framhåller samtidigt att skolan är fri att anställa en skolpsykolog. Men att de får bekosta det själva, inom ramen för skolans ekonomi.

Rektorer i Botkyrka diskuterar nu möjligheten att dela på en skolpsykolog och finansiera det med pengar ur skolornas egen kassa.

Skillnad skolpsykolog och skolkurator En skolkurator har inte samma profession som skolpsykolog. En skolkurator verkar nära eleverna på skolan i vardagen utifrån ett mer psykosocialt perspektiv. Skolpsykologen fokuserar på psykologisk problematik utifrån inlärningssvårigheter och har mer rådgivande uppdrag gentemot pedagoger och rektorer. Enligt skollagen ska den som driver skolan (kommunen om det är en kommunal skola) se till att varje verksamhet (skola/förskola) målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever. Om skolpersonal får veta att elever anser sig ha blivit utsatta för trakasserier eller kränkning är de skyldiga att informera huvudman, det vill säga den som driver skolan. Källa: Psykologguiden och Skolverket.