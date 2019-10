”Skolans krav skapar skadlig stress”

Det är mycket oroväckande att psykisk ohälsa ökar kraftigt bland unga och den ökar framför allt bland unga tjejer.

SvD har nyligen rapporterat om att över en miljon besök genomfördes hos Barn- och ungdomspsykiatrin under förra året. Regeringen har nu också aviserat en budgetsatsning på 300 extra miljoner per år under tre års tid för att korta köerna till barnpsykiatrin.