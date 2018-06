Skolan där alla har fri skärmtid

Alla elever på Gustavslundsskolan har fått en dator som de lämnar tillbaka när de går ut nian. De måste ta med sig den hem varje dag för stöldrisken. Här jobbar Linn, Alva och Victor. Foto: Johan Bävman

När eleverna kommer till skolan på morgonen ­börjar dagen med att de lämnar ifrån sig telefonerna, inga mobiler är tillåtna. Skoldatorn är däremot med under hela dagen för Linn, Alva och ­Victor som går i sjuan.

– Det är skönt att ha allt ­samlat på samma ställe, och inte behöva släpa på – eller glömma – böcker, säger Victor.

De använder sig av ett verktyg som heter Classroom. I olika "rum" online finns de olika ämnena samlade. Där läggs allting de behöver inom varje ämne upp. De tycker att det är väldigt smart, för om man är sjuk eller ledig är det lättare att hänga med. Lär­arna lägger också upp sina föreläsningar så att man kan kolla på dem efteråt.

– Om vi till exempel ska ha SO kan man gå in och titta, så ser man en planering över exakt vad vi ska göra på lektionen, säger Linn.

Alla böcker finns digitalt. De ­läses direkt på skärmen och skoluppgifterna lämnas in via Google drive. När eleverna har prov går de in på en särskild app där man enbart ser sitt eget prov och inte kan vara inne på någon annan sida samtidigt.

– Det kan vara problem ibland om det blir krångel med wifi i skolan. Vissa saker är också lite svårare att göra på datorn, som att räkna. Men fördelarna överväger, säger Linn.

Eleverna använder sig av datorer på alla lektioner. Foto: Johan Bävman

När Linn pratade med sin lärare om att hon tyckte det var svårt att göra matte på datorn köptes några böcker in som man kan ­använda på de lektionerna. Det finns också forskning som har visat på att minnet förbättras om man skriver för hand.

– Våra lärare försöker få in att vi ska skriva för hand för att öva stavning. Och man får använda anteckningsböcker, säger Alva.

Lärarna har efterhand blivit positiva till digitaliseringen.

– Det här är framtiden. Allt kommer vara digitalt och skolan måste hänga med. Eleverna har bättre koll på sina grejer nu och kan lättare hämta ikapp, säger Marie-Louise Ekberg som är ­mattelärare på skolan.

Hon får medhåll av läraren Eva Svensson som tycker att digital undervisning är mer rättvis.

Mer datorer i svenska skolan Från och med höstterminen kommer programmering att vara obligatoriskt från första klass i alla grundskolor. Det kommer inte att vara ett eget ämne utan ­användas inom ­ämnen som matematik och teknik. Den svenska skolan står inför en stor förändring som det råder delade meningar om. En del menar att mer under­visning på dator är nödvändigt, de som är kritiska tycker att lärarna har för dåliga kunskaper om tekniken, att elevernas digitala kunskaper överskattas och att de läromedel som finns digitalt inte är tillräckligt bra.

– Det är väldigt inkluderande att jobba på det här sättet. Det är lättare att anpassa under­visningen efter varje elev, ­säger hon.

Att eleverna inte skriver så mycket för hand ser de inte som ett problem.

– I de yngre årskurserna ­skriver de mycket mer för hand eftersom det är viktigt att lära sig det från början, säger Eva.

Kritiker är skeptiska och säger att datorerna kan användas till mycket annat än skolarbete.

– Eleverna har alltid velat göra andra saker än det lärarna vill. Förr i tiden skrev man lappar, nu vill de gå in på Youtube – det är bara tiderna som förändras, ­säger Eva.