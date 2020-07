Skogskyrkogården, gravnummer 12413

Under förhören och under rättegångarna ljög Wagner hela tiden, på ett konsekvent, snabbtänkt och fantasifullt vis. Och det är på inga vis förvånande, att när han till sist väljer att erkänna så gör han detta med hjälp av er lögner.

Det kan inte stämma att han väntade tills alla ljus på Söndagsvägen 88 släckts: minns den där burken med handkräm vars lock tagits av, minns att på nattduksbordet saknades det där glaset vatten Kickan tog med sig till sängs var kväll för att skölja ned sitt p-piller. Detaljerna antyder att hon just höll på att förbereda sänggåendet då han tog sig in. (Hörde hon ljudet från altandörren? Hörde hon stegen i trappan? Hörde hon det tydliga knarret från de översta trappstegen?) Det stämmer inte att Wagner satte ”så lite, så lite som det gick” av kloroform på näsduken: minns de mängder med kloroform som i samband med obduktionen återfanns i Kickans kropp (magsäcksinnehållet 2,5 milligram per 100 gram, hjärnan 5,5 milligram per 100 gram), och som indikerade att det var en stor mängd som använts, kanske uppåt två deciliter. Det stämmer inte att Wagner ”som lekman” inte förstod hur farligt det här medlet var: minns att han i sin ägo hade den där boken Narkos och bedövning, och att han både under förhör och rättegång visade sig vara införstådd med de faror som förknippades med bruket av kloroform. Det stämmer inte att hans offer inte reagerade, att han bara lade näsduken över hennes ansikte och det enda som kunde förmärkas var en ”fördjupning av hennes sömn”: minns de små skadorna i Kickans ansikte (en liten missfärgning på näsans vänstra sida, ett runt blåmärke på det vänstra ögonlocket, ett litet rivmärke strax intill, blödningen inne i hennes näsa) som alla visar att näsduken med våld hölls fast över hennes näsa och mun.