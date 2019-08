Den stora skogsbranden på Gran Canaria sprider sig.

Sent under söndagen hade omkring 3 400 hektar eldhärjats, ett dubbelt så stort område som spanska myndigheter uppgav tidigt på dagen. Och enligt regionpresident Ángel Víctor Torres är risken överhängande för att elden sprider sig ytterligare. Under söndagen omfattades omkring 5 000 personer av evakueringar, och siffran kan stiga.