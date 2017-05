Skippa tonfisken för miljösmart middag

Svensken äter i genomsnitt 11 kilo fiskfilé och skaldjur utan skal per person och år (2015). Det är en ökning sedan 2011 då konsumtionen låg på drygt 8 kilo per person och år.

11 kilo filé och skaldjur utan skal per person och år motsvarar omkring 25 kilo hel fisk.

Omkring 60 procent av fisken är vildfångad, 40 procent är odlad.

Knappt 75 procent av fisken och skaldjuren vi äter är importerad, drygt 20 procent kommer från svenskt fiske och omkring 6 procent från svenska fiskodlingar.

Omkring 25 procent av den totala volymen är certifierad av MSC eller ASC.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan.

Källa: RISE SP Rapport 2017:07