Havet är den flyendes eviga färdväg, en osynlig bro som ibland bär och allt för ofta brister. Från Libyen till Italien, från Syrien till Grekland, från Estland till Sverige har resor företagits av det enkla skälet att livet kräver det. Hoppets urbild föreställer en enkel skuta som angör en främmande, stillsam hamn.

I Viet Thanh Nguyens novellsamling "Flyktingar" lämnar människorna Vietnam för att via Malaysia, Indonesien och Guam ta sig till USA:s västra kust, i olika konstellationer, med skiftande öden och med en last som inte väger ett endaste gram: den berättelse de flyende av hävd bär med sig. I den inledande "Mörkögda kvinnor" håller en pojke sin yngre bror distraherad från krigets bomblarm med de skrämmande historier han hört av marknadens försäljare. Spökhistorierna traderas genom viskningar, och att läsa novellerna i "Flyktingar" är på något sätt att lyssna till dessa viskningar, de som sammanblandas under resans gång och en dag återförs till hemlandets nav.