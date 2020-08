Skilsmässorna ökar – hemmajobb spelar in

Varningssignalerna har kommit från flera håll i världen. Redan i mars kom rapporter från Kina om att antalet ansökningar om skilsmässa steg snabbt när landet började öppna upp igen. I staden Xi’an rapporterades kön till att få tid på det lokala kontoret för skilsmässor ha blivit rekordlång när det öppnade igen i början av mars. I Saudiarabien uppges skilsmässorna ha ökat med 30 procent, enligt tidningen The New Arab. Under sommaren har liknande rapporter kommit från Kanada och från Italien.

Och nu syns trenden med fler skilsmässor i pandemin även i Sverige. Varje år sker en nedgång i skilsmässorna under sommaren, när Sverige går på semester. Men inte i år – nu har de i stället ökat. Det visar siffror över skilsmässoansökningar som SvD har begärt ut från Sveriges Domstolar.