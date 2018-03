STOCKHOLM 2015-09-12 Flyktingar som anlänt med tåg till Stockholms central på lördagen. SJ fick sätta in extratåg mellan Malmö och Stockholm på lördagen för att transportera det stora antalet människor på flykt som kommit in i landet de senaste dagarna. 220 flyktingar kom med tåget från Malmö som kom in till Stockholm Central 14.39.

Bild 1 av 1