Däremot, tar vi ett rött eller vitt stilla vin av enklare snitt och med låg syra kan 10 gram socker istället upplevas som obalanserat kladdigt – som saft på ett barnkalas. Så pass tilltagna sockernivåer i sådana sammanhang kan också handla om att så att säga sminka en gris; att använda det smakförstärkande sockret för att lura smaklökarna och göra ett dåligt vin aningen mer angenämt.

”Men hälsoaspekten!?” undrar du då. Jo, det är klart att hälsan inte ska glömmas bort i sammanhanget, men det är ju som bekant knappast sockret som är det farligaste i vin. Det handlar trots allt om ett nervgift – alkohol – som vi glatt bälgar i oss. Det om något ska vi vara aktsamma för.

Glöm inte heller att när vi pratar vin är det socker per liter vi talar om, medan man för de flesta andra matvaror pratar per 100 gram. När jag tar en snabb titt i kylskåpet hemma ser jag att standardmjölken innehåller 4,9 gram socker per 100 gram – alltså motsvarande ungefär 49 gram per liter. Äppeljuicen innehåller 9,7 gram per 100 milliliter, alltså 97 gram per liter.

Med det sagt ska man såklart konsumera både alkohol och socker i måttliga mängder. Det är bra att vara vaksam på vad man stoppar och häller i sig, och jag är helt och hållet för att exempelvis Systembolaget skriver ut sockerhalter på sin hemsida. Transparens är alltid av godo och onödigt socker ska givetvis bort.

Samtidigt måste vi som sagt också lära oss att just skilja på det nödiga och det onödiga sockret. Finns det där för att det bidrar med balans och en förhöjd smakupplevelse, eller handlar det om att lura smaklökarna genom att förstärka och förbättra smakerna i ett i övrigt tråkigt vin? Nödigt kontra onödigt.