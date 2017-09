SKF slår tillbaka mot UBS-test

Det säger det svenska kullagerbolagets teknikchef Victoria Van Camp, som bolaget skickar fram för att till Nyhetsbyrån Direkt bemöta den färska analys där den schweiziska banken spår hårda dagar för SKF och sänker riktkursen.

Förutom Kinakonkurrens skriver banken även om färre kullager i el- än bensinbilar. Direkt rapporterade om analysen på fredagen.

– De har mätt vissa parametrar i ett labb, men de har inte utsatt lagren för något som helst funktionellt test, säger Victoria Van Camp, teknikchef sedan i våras och dessförinnan anställd i SKF sedan 1996 och med en doktorsexamen i lagerteknik.

Hennes fullständiga SKF-titel är för närvarande "President, Technology, Business, and Product Development", och hon är medlem av koncernledningen.

Hon har läst UBS-rapporten och diskuterat den i ledningsgruppen, där konsensus är att testet lider av metodbrister.

– De verkar ha skurit upp lagren och gjort någon form av mikroskopanalys på materialet. Men man kan egentligen inte säga något väsentligt om materialkvalitet baserat på ett sådant test: det syns några skuggor här och där, men kullager måste analyseras i väldigt stora mängder för att man ska kunna göra en statistisk analys av ”inneslutningar”, små korn eller hål i materialet, och utifrån det kunna säga något.

Hon förklarar att även SKF gör den typ av tester som UBS låtit göra, men framför allt testar både SKF och kunderna färdiga kullager monterade i själva produkterna, "applikationerna", i exempelvis utmattningstester och ljudnivåmätningar.

– Det är först då, efter omfattande tester i lagrets riktiga miljö, som man kan säga något.

Victoria Van Camp medger visserligen att Kinakonkurrenterna blir allt bättre, men även SKF förbättrar sig enligt henne kontinuerligt både kvalitetsmässigt och med kostnadsbesparingar.

Har någon jämfört SKF:s lager med Kinakonkurrenternas på det sätt du menar att UBS inte gjort?

– Ja, vi själva gör benchmarking gentemot konkurrenterna i testriggar hela tiden, säger Victoria Van Camp, utan att vilja dela med sig av resultatet av dessa tester.

Hon låter dock förstå så mycket som att UBS-testet inte stämmer med SKF:s bild av verkligheten efter de egna testerna.

– Vi testar både C&U (UBS-testvinnaren, red anm) och många fler konkurrenter, och är faktiskt inte så oroade. Vi inser naturligtvis att någon gång kommer världen i kapp, men just därför står vi inte stilla.

Hon lyfter även fram en annan viktig kvalitetsaspekt: att kunna producera tusentals lager och hålla en jämn hög kvalitet. Här brister konkurrenterna, menar teknikchefen.

– När man testar större kvantiteter i testriggar ser man definitivt skillnad. Man kan hitta enstaka kinesiska lager av hög kvalitet, medan kanske fem gånger så många går sönder efter kort tid. Visst finns olika kvalitet även hos SKF-lager, det är oundvikligt eftersom man aldrig vet riktigt vad som finns under ytan i stålet. Men tricket är att ha så liten kvalitetsspridning som möjligt i en stor population, och där tror jag inte att Kinakonkurrenterna är i nivå med oss. Och detta syns inte i den här typen av tester, säger Victoria Van Camp med syfte på UBS-testet.

Oavsett just UBS-testets kvalitet: upplever du att hotet från Kinakonkurrenterna intensifieras, om de nu är 68 procent billigare och kvaliteten ökar, även om ni alltjämt är bättre?

– Det är klart, det finns ibland en stor morot i priset – som visserligen kan vara strategiskt satt för att komma in på vissa marknader – för kunderna, som kan vilja testa, så jag ska inte säga att det inte finns en risk. Men kullager köps inte som en enkel produkt från en katalog; vore det så vore de en större risk. Men våra kunder tar designhjälp från våra applikationsingenjörer, som jobbar både via personliga kontakter och via chattkontakter och med gemensamma beräkningsfunktioner på distans. Det stödet har vi, men jag är ganska övertygad om att de kinesiska konkurrenterna inte har det.

Hon utvecklar:

– Om du designar en växellåda kostar det väldigt mycket att ha en tjock axel. Om lagren är bättre kan både de och växelaxeldiametern krympa, vilket sparar pengar på både hela växellådan och lagren, jämfört med om du köper lite sämre lager från en kinesisk aktör. Det är i sådana sammanhang vi kan hjälpa kunderna att hitta en lösning som totalt sett sparar pengar för dem. Det är därför våra applikationsingenjörer ofta är hjältarna i vårt bolag, då de i många fall är de verkliga säljarna.