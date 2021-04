Skellefteå vann slutspelsrysaren mot Luleå

– Tror inte att jag var på den men skönt att den gick in. Det kunde ha gåt hur som helst, säger Melker Karlsson till C More.

Skellefteå rivstartade matchen, ledde med 2-0 redan efter fem minuters spel och såg i det läget ut att kunna gå mot en enkel seger. Men Luleå kom starkt tillbaka.