NEW YORK Karen Dynan är ett av toppnamnen i spekulationerna om vem som ska ta över som chef för den regionala centralbanken Federal Reserve (Fed) i New York. Dynan har tidigare jobbat under Obama-administrationen som chefsekonom på finansdepartementet. Hon anser att det är viktigt att skilja på de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av Trumps skattereform.