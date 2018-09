”Skatter och bidrag kan inte jämna ut inkomsterna”

Det är korrekt att inkomstfördelningarna i industriländerna under senare år vidgats kraftigt. Det visste vi långt innan Thomas Piketty drämde till med sin politiskt kryddade bok i ämnet 2013. Det är till och med fullt möjligt att dagens inkomster och förmögenheter är mer skevt fördelade än när svensk utjämningspolitik började på allvar under sent 1960-tal. Bristen på statistik gör dock att vi aldrig kommer att få veta.