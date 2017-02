Skatten ingen talar om – varför har vi moms?

Dansband demonstrerar utanför riksdagen i Stockholm i oktober 2000. Demonstranterna krävde att de skulle få samma moms som konsertarrangörerna, det vill säga 6 procent istället för 25. Foto: Gunnar Lundmark

Först en snabb definition. När vi talar om moms rör det sig i själva verket om en utveckling av två skatter: omsättningsskatt (”oms”) och mervärdesskatt (”moms”). Den förstnämnda skatten är den äldsta: den gick ut på att man lade till skatt i sista ledet, i samband med att varan såldes. Mervärdesskatt är mer komplicerat: här låter man skattesystemet genomsyra hela produktionsprocessen, så att producenterna av varor både får betala skatt (”moms”) och kvitta detta mot den moms de själva betalar för varor under arbetet. Idag finns olika momsvarianter i hela världen, och systemet omfattas av mängder av EU-regler. Det är alltså ingen specifik svensk företeelse. Tvärtom.

Idén att ta ut skatt på försäljning av varor är uråldrig. Exempel finns redan från antiken, och företeelsen var omstridd redan då. Av praktiska skäl – det krävdes och krävs en omfattande administration för att det skall fungera – nöjde sig myndigheterna länge med tullar och punktskatter, men under 1900-talet tog man ut svängarna mer ambitiöst. Om vi begränsar oss till Sverige finner vi en första omsättningsskatt den 1 januari 1941. Att den accepterades berodde på andra världskriget, som ledde till stora kostnader även för det neutrala Sverige. Eftersom Sverige vid denna tid styrdes av en samlingsregering var det lätt att skaffa majoritet i riksdagen för pålagan. Denna första omsättningsskatt avskaffades, till allmän glädje, 1947.

Erfarenheterna av andra världskrigets oms var dock positiva. Skatten hade ju fungerat. Ett nyinförande skulle, resonerade många socialdemokrater, kraftigt öka statens inkomster och göra det möjligt att bygga ut välfärdssamhället/folkhemmet fortare än annars. Alltså vaknade tankarna på en ny ”oms” i slutet av 1950-talet.

Avgörandet kom under, för svenska riksdagsförhållanden, dramatiska former på hösten 1959. När frågan tagits upp till behandling 1958 hade alla oppositionspartier varit emot, även kommunisterna. Socialdemokratin var splittrad, eftersom skatten även skulle gå ut över vanliga arbetare. LO var mycket skeptiskt. Ett år senare var positionerna fortfarande låsta. Den 20 oktober 1959 behandlades förslaget i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Efter många om och men accepterades pålagan, men kommunisterna förblev negativa. De borgerliga var helt emot. Eftersom borgarna och kommunisterna tillsammans hade majoritet i riksdagen skulle ett förslag om omsättningsskatt falla, om inte kommunisterna kunde övertalas om att lägga ned sina röster. Regeringen beslöt sig för att chansa på just detta.

När det blev dags för omröstning fällde kommunisterna och borgarna regeringens förslag i andra kammaren. Röstsiffrorna blev 117–107. Eftersom förslaget hade vunnit i första kammaren, där socialdemokraterna dominerade, blev det gemensam votering, detta enligt grundlagens föreskrifter i skatte- och budgetfrågor. Statsministern gjorde klart att regeringen skulle avgå om förslaget inte gick igenom. Först i detta läge böjde sig kommunisterna, eftersom de inte ville bereda vägen för en borgerlig regering. Propositionen segrade med rösterna 185–178 och tolv nedlagda röster.

Omsättningsskatten trädde i kraft den 1 januari 1960. Alla oppositionspartier, även kommunisterna, motionerade kort tid senare om att den skulle avskaffas. I en ny omröstning den 28 maj upprepades scenariot från december: skatten röstades ned i andra kammaren, segrade i första och klarade sig vid den gemensamma voteringen genom att kommunisterna lade ned sina röster. Omsen överlevde till 1969, då den ersattes av en mervärdesskatt, ”moms”. Bakgrunden var att EG-länderna hade beslutat om att införa moms 1967, och Sverige följde efter.