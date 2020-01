Skattelättnader för filmproduktion ger hopp

Jag skulle ha tagit vänster i Albuquerque. Citatet kommer från den tecknade figuren Bugs Bunny och syftade på att Route 66 gjorde en tvär vänstersväng just i Albuquerque, på vägen till Kalifornien. Bugs Bunny hamnade i stället i Hitler-Tyskland och fick Hermann Görings skjutglada jaktlag efter sig. Så kunde en tecknad serie dramatiseras 1945.

Kanske var det också där och då som New Mexico hade sitt stora break i filmvärlden, ett genombrott som inte följdes upp. The Land of Enchantment blev i stället mer känt för Los Alamos och arbetet med atombomben.