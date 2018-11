”Skattehöjning bör kräva kvalificerad majoritet”

Socialdemokraterna pratade ofta stolt under den gångna mandatperioden om hur Sveriges ekonomi är “urstark". Sveriges BNP per capita har dock under de senaste tio åren varit historiskt låg och även i jämförelse med andra europeiska länder som drabbades väsentligt hårdare av eurokrisen och skuldkrisen. Åren framöver väntas en klart svagare utveckling i Sverige jämfört med EU-snittet, och prognoserna har dessutom reviderats nedåt.