Vi förhandlar inte med terrorister. Det låter bra när politiker säger det, men det stämmer inte. Förr eller senare förhandlar alla stater med kidnappare och terrorister. Vissa länder, som Italien, betalar gigantiska lösensummor medan ett land som USA utväxlar gisslan mot fängslade fiender. Vi förhandlar alltså med terrorister, men det sker i det fördolda.

Loretta Napoleoni, expert på finansiering av terroristnätverk, beskriver i nyutgivna ”Kidnappningsindustrin” (Fri Tanke 2017) hur jihadistnätverken i Mellanöstern utvecklat sig över tid. Kriminella grupper och jihadistgrupper har korsbefruktat varandra i mer än två decennier. Napoleoni skildrar bland annat hur al Qaida i Nordafrika (AQIM) agerade på ett sätt som liknade organiserad brottslighet i områden som var instabila. Så snart möjligheten uppstod började gruppen ägna sig åt nya illegala aktiviteter för att öka vinsterna. Det började med att man smugglade cigaretter, men i och med samarbete med knarkkarteller i Sydamerika började man frakta kokain, följt av att kidnappa utlänningar, och numera ägnar man sig åt smuggling av migranter från Västafrika till Europa. Från 2003 till 2012 hade lösensummorna ökat och låg på mellan 1 miljon och 4 miljoner dollar per västerländsk gisslan. Av Napoleonis bok framgår att kidnappare och flyktingsmugglare ofta ingår i samma nätverk, eller rent av är samma personer. Dessa kriminella nätverk överlappar allt oftare jihadnätverken.

I en ny rapport från International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) framgår att nästan 60 procent av de jihadister som analyserats hade suttit i fängelse innan de radikaliserades. Kriminella grupper och terrororganisationer rekryterar ofta i samma miljöer. Många av de jihadistresenärer som åkt från Europa har ett brottsligt förflutet. Detta är även ett mönster som går igen i Sverige. Gangster-jihad, har det kallats.

Napoleoni visar att regeringar oftare betalar de stora lösensummorna än vad exempelvis hjälporganisationer vars arbetare kidnappats gör. Det får den perversa konsekvensen att man använder skattepengar för att finansiera terrorism. Kanske finns det inget sätt att komma runt det. Men gisslan blir lätt verktyg i ett politiskt spel. Regeringar som vägrar betala lösen och får dödsfall på sitt samvete kan säkerligen straffas för det av väljarna.

Varför läser man inte mer om de här förhandlingarna? En förhandlare som Napoleoni pratat med förklarar: denna typ av inblandning är avsedd att hjälpa till att befria gisslan, men ”publicitet och uppmärksamhet från medier garanterar alltid att kidnapparna får en bättre deal, både när det gäller lösensummans storlek och antalet fångar som bli frigivna i utbyte mot gisslan”.

Jihadister i gruppen Ansar al-Din står på vakt under en överlämning av gisslan utanför Timbuktu i Mali. Foto: TT / NTB Scanpix

I flera av de allt mer dysfunktionella staterna i Mellanöstern och Nordafrika har terroristgrupper vuxit sig allt starkare. För dem är människor främst ett slags valuta. Att kidnappa västerlänningar är lukrativt. En kropp kan växlas in mot mycket pengar eller publicitet (som Islamiska statens halshuggning av journalisten James Foley 2014). På grund av migrationsströmmarna som går mot Europa har de även hittat en ny inkomstkälla som människosmugglare. Där är det mängden som avgör. Man klämmer in maximalt antal människor på undermåliga båtar. Ibland med tragiska följder. Men då har de redan fått betalt.

Vi kanske måste förhandla med terrorister ibland. Men samtidigt har Amanda Lindhout, som i sin bok ”A House in the Sky” berättar om sin tid som fånge i Somalia, en poäng när hon skriver: ”Om du fortsätter att mata björnarna så fortsätter de att komma till lägret.”