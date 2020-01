”Skatt på plastpåsar ett bakslag för miljön”

Finansdepartementet föreslår i en proposition att skatt på plastbärkassar införs från och med maj 2020. Skatten ska tas ut med 3 kronor per plastbärkasse. Tyvärr missar punktskatten målet om minskad nedskräpning och miljöbelastning. I stället innebär skatten slutet för ett av de bästa cirkulära initiativen inom svensk handel och industri.

I Sverige har återvinningsindustrin, tillverkare av plastbärkassar och handeln sedan länge ett unikt och framgångsrikt samarbete. Detta har lett till att plastbärkassarna är mer resurseffektiva samt håller för att återanvändas många gånger. Under många år har användningen av återvunnen och biobaserad plast ökat och i dag är cirka 75–80 procent av plastkassarna baserade på återvunnen eller förnyelsebar plast. Den plast som används i de återvunna bärkassarna kommer till största delen via svenska/nordiska insamlingssystem. Detta gör de återvunna plastbärkassarna till det bästa exemplet på cirkulär plastanvändning i Sverige. Skatten kommer att drastiskt minska användningen av plastbärkassar vilket kommer leda till minskad återvinning. De miljömässigt goda plastbärkassarnas vägledande exempel som cirkulär produkt kommer försvinna. Miljömässigt sämre alternativ såsom flergångskassar i bomull kommer ersätta plastbärkassen, och dessutom kommer förbrukning av avfallspåsar/soppåsar att öka, påsar som ofta importeras från Asien och som baseras på fossila råvaror. Redan i dag säljs det över 300 miljoner avfallspåsar per år påsar som endast används en gång.