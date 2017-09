Skarsgård: "Världens dyraste ljudbok"

Stellan Skarsgård spelar en berömd författare i "Tillbaka till Montauk". Manuset är skrivet av den irländske författaren Colm Toibin. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Resultatet blev ”Tillbaka till Montauk”, en berättelse om hur två personer utforskar om den gnista som fanns mellan dem för många år sedan fortfarande finns kvar.

– Han skickade ett manus, med otroligt mycket innanläsning ur en bok. Jag ringde tillbaka och sa ”det här kommer att bli världens dyraste ljudbok, så den vill jag ju göra”.

– Det är Colm Toibin, som har skrivit manuset, och på ett sätt är det litteratur, även dialogen är stiliserad och jag tyckte det kunde vara kul att se om jag kunde få liv i det, säger Skarsgård.

Han spelar den berömde författaren Max Zorn som på en bokturné i USA möter en kvinna som han 17 år tidigare hade ett förhållande med. De tillbringar en helg tillsammans i Montauk, som ligger längst ut på Long Island utanför New York.

– Vi var där på våren och kom precis när det började bli drägligt väder, men innan turisterna kom. Och då är det ju fantastiskt. Strax innan vi gav oss i väg därifrån började det fylla på och då blir det lite för mycket folk där, säger han och fortsätter:

– Det är otroligt fint. Det finns många målare där, för precis som Skagen har Montauk det där fantastiska ljuset. Med så mycket himmel och reflektion från havet får den ett fantastiskt ljus, som kommer från alla håll, och det är väldigt vackert.

Man filmade också i New York, där veteranen Schlöndorff för första gången fick gerillafilma, det vill säga filma i hemlighet.

– Ja, vi hade ju ingen budget till att spärra av Femte avenyn. Det kostar enorma summor, så vi körde hejvilt på gatorna där med vanlig trafik och vanliga människor. Och det bidrog ju också till att ge filmens New York-scener vibrationen av New York.

Den 2 oktober går Skarsgård in i inspelningen av ”Mamma mia: Here we go again”.

– Vi filmar huset i studio i London och sen är det en kroatisk ö som används den här gången. Man filmar där det kostar minst. Jag får inte berätta någonting om handlingen, men det ska bli kul att träffa de andra igen. Vi hade så himla kul när vi gjorde den första. Villkoret var att de andra killarna också är med.

Efter ”Mamma mia” ska Skarsgård än en gång arbeta med den norske regissören Hans Petter Moland.

– Vi ska göra Per Pettersons bok ”Ut och stjäla hästar”. En jättebra bok. Jättesuccé framför allt i USA. Vi filmar i Norge, en vinter till där. Vi börjar efter nyår, på vischan nånstans, ute i snön.

Fakta: Stellan Skarsgård Stellan Skarsgård föddes den 13 juni 1951.

Han slog igenom som tonåring i tv-serien "Bombi Bitt och jag" 1968.

Två år senare började han arbeta som teaterskådespelare, först på Stockholms stadsteater, sedan på Dramaten fram till 1988.

För sin roll i filmen "Den enfaldiga mördaren" 1982 fick han både Guldbagge och utnämndes till bästa manlige skådespelare vid filmfestivalen i Berlin. På 1980-talet inleddes också Skarsgårds internationella filmkarriär med "Varats olidliga lätthet" 1988.

Han har medverkat i ett hundratal filmer genom åren, bland dem "Breaking the waves", "Mamma mia" och "Thor". I BBC:s kriminaldrama "River" (2015) gjorde han en kritikerrosad insats som polis.

Aktuell: I "Tillbaka till Montauk" som har svensk biopremiär den 15 september.