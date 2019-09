Mia Skäringers föreställningsturné "Avig Maria – no more fucks to give" avslutas på Tele2 arena i Stockholm den 23 november.

"The final fuck" heter föreställningen som ska knyta ihop turnén. I ett pressmeddelande avslöjar Mia Skäringer att hon kommer att få sällskap av hemliga gäster på scenen.