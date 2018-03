Skäringer tar "Avig Maria" på arenaturné

Mia Skäringer. Arkivbild. Foto: Marcus Ericsson/TT

För fyra år sedan turnerade Mia Skäringer med föreställningen "Avig Maria... och sångerna jag gråtit till". I höst ger hon sig ut på arenaturné med en uppdaterad version av föreställningen, som fått titeln "Avig Maria – No more fucks to give".

"Nej, det anstår mig icke längre att göra mig mindre än vad jag är. Jag är inte skapad av Adams gamla revben. Det fanns byggmaterial till mig med. Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut. Det här är mina 90 minuter. Avig Maria är en föreställning om att äga sig själv, vara kvinna på sina egna villkor", säger Skäringer i ett pressmeddelande.

Turnéplan: 2/11 Örebro, 3/11 Linköping, 8/11 Gävle, 9/11 Västerås, 10/11 Karlstad, 15/11 Uppsala, 1/11 Göteborg, 22/11 Halmstad, 23/11 Malmö, 24/11 Stockholm.

