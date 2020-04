Skånska gården blev ett hippologiskt centrum

Fråga: ”Skånska Flyinge framhålls ofta som Sveriges historiskt viktigaste centrum för hästavel och hästsport, numera med gymnasieprogram, yrkesutbildning och ridakademi. Hur länge har det varit så? Hur blev Flyinge förknippat med hästar?”

Dick Harrison: Gården – som förr var känd som Flykinge, Flyginge, Fligende och Fliinge – tillhörde under medeltiden ärkebiskoparna i Lund och är känd sedan 1100-talet. Den drogs in till danska kronan i samband med reformationen och blev senare privategendom. Under hela denna era var Flyinge ett typiskt uttryck för det förmögna danska högfrälsets kulturlandskap, vilket per automatik gjorde gården till ett centrum för ridning. Anläggningen avvek dock inte från mängden.