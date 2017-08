Skånska bostadsbolag festade för flera miljoner

Vad gäller köp av alkohol är en del kommunala bostadsbolag mer restriktiva – medan andra beställer in vin för över 500–600 kronor per person under en middag, uppger Hem & Hyra. Foto: Janerik Henriksson/TT

Förra året spenderade Skånes 31 kommunala bostadsbolag hela 9,7 miljoner kronor på representation. Det visar en granskning som tidningen Hem & Hyra gjort.

Framförallt är det de största bolagen som lagt ut mest pengar på konferenser, alkohol, mat, hotellnätter och resor.

Till exempel betalade det kommunala bostadsbolaget Sjöbohem över 110 000 kronor under en konferens på Drakamöllan Gårdshotell, vilken bland annat innefattade en föreläsning av rally-kartläsaren Tina Thörner om att bli ”sitt eget bästa jag”.

Annons X

Vad gäller köp av alkohol är en del kommunala bostadsbolag mer restriktiva – medan andra beställer in vin för över 500–600 kronor per person under en middag, uppger Hem & Hyra.

Bland annat spenderade Bostadsbolaget Hässlehem 4 960 kronor på vin under en middag för åtta personer vilket innebär att varje deltagare drack vin för 620 kronor.

– Naturligtvis kunde vi ha ha köpt mycket dyrare vin men det ville vi inte göra. Vi har tagit det vinpaket som rekommenderades till maten, säger Stephan Persson, vd för Hässlehem till tidningen.

Enligt Erik Elmgren, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen, står det i skarp kontrast till Hyresgästföreningens nolltollerans för köp av alkohol för medlemmarnas pengar.

– Man kan ställa högre krav på både kommunala och statliga bostadsbolag, då de i grunden finansieras av kommunernas invånare eller staten. Därmed ska man ställa högre krav på hur de tillhandahåller sina resurser i vad gäller frågor om representation, säger han till Hem & Hyra.

I granskningen av bostadsbolagens utlägg framgår även hur flera bostadsbolag bokat hotellrum för 2 000-3 000 kronor per natt.

Bland annat har Hässleholms företrädare checkat in på Clarion Hotell Sign för 2 860 kronor per natt medan Osbybostäders företrädare betalat 2 390 kronor för en natt på Radisson i Stockholm.